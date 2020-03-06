Франция намерена объявить о начале эпидемии коронавируса

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Франции намерены объявить о начале эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в ближайшие дни. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, посещая дом престарелых на юго-востоке Парижа.

"В настоящее время мы находимся в так называемой второй фазе борьбы против эпидемии, принимая меры по сдерживанию распространению заболевания. В ближайшие дни мы перейдем к третьей фазе - ситуации, которая квалифицируется как эпидемия, когда вирус широко распространится по всем регионам. И когда нам необходимо будет продолжать борьбу против вируса, защищая самую уязвимую часть населения", - сказал Макрон.

"Именно это является нашим абсолютным приоритетом и сегодня, это задача всей страны", - добавил он. Макрон пояснил, что в большей степени от коронавируса страдают "пожилые люди, имеющие и другие патологии". Подчас это малообеспеченные французы, лица без определенного места жительства. "Вся нация должна встать на защиту своего старшего поколения", - подчеркнул Макрон.

Президент призвал всех французов "сократить все визиты к пожилым людям" и осуществлять их в случае необходимости "с соблюдением максимальных мер предосторожности". "Молодые люди в настоящее время значительно содействуют распространению вируса", - считает он. Макрон также напомнил населению о мерах гигиены в условиях вируса, в частности о необходимости тщательно и часто мыть руки.

Президент Франции предположил, что "совершенно очевидно, что ситуация с эпидемией будет сохраняться в стране в течение многих недель". "Поэтому нам надлежит принимать самые решительные меры по борьбе с вирусом", - подчеркнул Макрон.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.