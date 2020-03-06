{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Франция намерена объявить о начале эпидемии коронавируса

Президент республики Эмманюэль Макрон предположил, что ситуация с эпидемией "будет сохраняться в стране в течение многих недель"
Президент Франции Эмманюэль Макрон Ludovic Marin/Pool via REUTERS
Описание
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© Ludovic Marin/Pool via REUTERS

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Власти Франции намерены объявить о начале эпидемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в ближайшие дни. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, посещая дом престарелых на юго-востоке Парижа.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

"В настоящее время мы находимся в так называемой второй фазе борьбы против эпидемии, принимая меры по сдерживанию распространению заболевания. В ближайшие дни мы перейдем к третьей фазе - ситуации, которая квалифицируется как эпидемия, когда вирус широко распространится по всем регионам. И когда нам необходимо будет продолжать борьбу против вируса, защищая самую уязвимую часть населения", - сказал Макрон.

"Именно это является нашим абсолютным приоритетом и сегодня, это задача всей страны", - добавил он. Макрон пояснил, что в большей степени от коронавируса страдают "пожилые люди, имеющие и другие патологии". Подчас это малообеспеченные французы, лица без определенного места жительства. "Вся нация должна встать на защиту своего старшего поколения", - подчеркнул Макрон.

Президент призвал всех французов "сократить все визиты к пожилым людям" и осуществлять их в случае необходимости "с соблюдением максимальных мер предосторожности". "Молодые люди в настоящее время значительно содействуют распространению вируса", - считает он. Макрон также напомнил населению о мерах гигиены в условиях вируса, в частности о необходимости тщательно и часто мыть руки.

Президент Франции предположил, что "совершенно очевидно, что ситуация с эпидемией будет сохраняться в стране в течение многих недель". "Поэтому нам надлежит принимать самые решительные меры по борьбе с вирусом", - подчеркнул Макрон.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России
Пятеро заболевших находятся в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС