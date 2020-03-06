Число заразившихся новым коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Общее число заразившихся новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в конце 2019 года в Китае, превысило 100 тыс. человек. Об этом свидетельствуют статистические данные, собранные корреспондентами ТАСС по официальным заявлениям властей более чем 80 стран (включая Китай), где зафиксированы случаи заражения.

Число летальных случаев превысило 3,4 тыс., таким образом на настоящий момент умерли около 3,4% инфицированных. Однако говорить о точных показателях смертности пока нельзя, поскольку распространение вируса не остановилось, а заболевшие остаются в больницах и продолжают лечение.

Больше половины инфицированных - около 55 тыс. - уже выздоровели и были выписаны из больниц. Вместе с тем, несмотря на это, в ряде случаев фиксируется повторное заражение вирусом тех, кто поправился.

Более 80% всех случаев отмечено в Китае, где, по последним данным, вирус выявлен у 80,7 тыс. человек. В общей сложности там выздоровели 53,8 тыс. человек (более 60% заразившихся), умерли около 3 тыс. человек (примерно 3,7% заразившихся).

Наибольшее число случаев заражения за пределами Китая зафиксировано в:

Южной Корее (6593 заразившихся, более 100 выздоровели, 42 умерли); Иране (4747 заразившихся, более 500 выздоровели, 124 умерли); Италии (3858 заразившихся, 414 выздоровели, 148 умерли); Японии (1074 заразившихся, 248 выздоровели, 12 умерли).

Более 100 случаев выявлено еще в восьми странах - Германии, Франции, Испании, США, Великобритании, Сингапуре, Бельгии и Швеции.