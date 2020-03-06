Шесть новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России, пять граждан находятся в Москве, один - в Нижнем Новгороде. Все зараженные посещали Италию в последние две недели, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - один случай в Нижнем Новгороде, пять случаев в Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели", - сообщили в штабе.

Как отметили в штабе, все заболевшие госпитализированы в инфекционные боксы. "Незамедлительно был определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - добавили в штабе.

По данным оперативного штаба, в России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано десять случаев коронавирусной инфекции, в том числе семь - у граждан России, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии. Два инфицированных гражданина Китая были выписаны ранее. Также выписаны трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.