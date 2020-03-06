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Путин готовит указ, направленный на облегчение процедур получения социальных пособий

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/.  Президент России Владимир Путин заявил, что готовит указ, направленный на облегчение процедур получения социальных пособий. Об этом он сообщил в пятницу на встрече с представителями общественности в Ивановской области.

Глава государства уточнил, что заявления на оформление пособий на детей в возрасте от трех до семи лет будут приниматься с 1 июля, эта процедура должна быть максимально необременительной. "Мы будем рассчитывать выплаты с 1 января текущего года, а сами заявления <...> с 1 июля можно будет подавать. Но все равно: задним числом все будет пересчитываться, выплаты будут начисляться с 1 января [2020 года]", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что эта процедура не должна быть обременительной. "Вот сейчас как раз готовится указ президента, ваш покорный слуга должен будет его подписать в самое ближайшее время, и мы исходим из того, что эти все технические процедуры будут наименее обременительны", - сказал президент.

По его словам, общий объем средств на поддержку каждой семьи с тремя и более детьми составит более 1 млн рублей.

Политика по поддержке рождаемости

Президент заявил, что государство продолжит политику по повышению уровня рождаемости в России в будущем, несмотря на бюджетные ограничения. "Наша общая цель, чтобы в семье больше появлялось детей. Это единственный выход из ситуации (низкого уровня рождаемости в России - прим. ТАСС). Мы изыскиваем разные возможности, чтобы, несмотря на бюджетные ограничения, точечно поддержать те семьи, которые нуждаются в поддержке. И будем это делать дальше", - сообщил он на встрече с общественностью в Иванове.

Глава государства напомнил, что в 1943-1944 годах, во время войны, "было большое падение рождаемости". "Потом в 98-м году падение рождаемости оказалось еще ниже, чем во время войны. Это невероятно. Положение непростое", - добавил он.

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