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Распространение коронавируса нового типа
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Власти Нижегородской области рассказали о состоянии пациента с коронавирусом

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, он находится в удовлетворительном состоянии, а сама болезнь протекает в легкой форме

ТАСС, 6 марта. Состояние пациента из Нижнего Новгорода, у которого выявлен коронавирус, удовлетворительное, болезнь протекает в легкой форме.

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Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Пациент на данный момент находится под наблюдением врачей, в изолированном помещении специализированного лечебного учреждения. По информации медиков, болезнь протекает в легкой форме, состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Температура на 6 марта в норме", - отметили в пресс-службе.

Заболевший обратился к медикам после возвращения из Милана. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в изолированном помещении специализированного медучреждения. "Пациент будет находиться под наблюдением специалистов на протяжении всего инкубационного периода. <…> Составлен список людей, с кем контактировал заболевший, с ними установлена связь и проводятся карантинные мероприятия", - добавили в пресс-службе.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, ситуация с распространением коронавируса в регионе не вызывает опасений. "На сегодняшний день в регионе ситуация опасений не вызывает, предусмотрительно усилены меры профилактики, в том числе в ежедневном режиме осуществляется мониторинг лиц, прибывших из эпидемиологически неблагополучных территорий, усилен санитарно-карантинный контроль в нижегородском международном аэропорту Стригино имени Чкалова", - цитирует Никитина пресс-служба.

Теги
РоссияНижегородская областьРаспространение коронавируса нового типа
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