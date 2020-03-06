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Путин рассказал, как прыгал с парашютом

Президент отметил, что производство парашютов "развивается очень быстро благодаря женщинам"
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© Михаил Метцель/ТАСС

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетил в пятницу в преддверии Международного женского дня парашютный завод "Полет" в Иваново и вспомнил, как сам прыгал с парашютом во время подготовки к службе.

"У нас необычное здесь посещение: вроде бы, абсолютно женский коллектив, практически женское производство, и в то же время напрямую связано с обороноспособностью", - заметил президент на встрече с представителями общественности Ивановской области.

Путин признался, что ему было очень интересно посмотреть это производство, "как оно налажено, как это выглядит, как шагнуло вперед". "Когда я это делал - прыгал [с парашютом] в ходе подготовки в спецшколе, у нас совсем были другие парашюты, другая технология, другие материалы", - рассказал глава государства. По его оценке, теперь производство парашютов "развивается очень быстро благодаря женщинам".

Ивановский завод "Полет" ведет свою историю с 1924 года, когда в здании бывшей ситцепечатной фабрики разместилась пошивочная мастерская. На создание парашютов предприятие перепрофилировалось в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время здесь выпускают широкий спектр парашютной техники военного и двойного назначения и ведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. "Полет" производит более 90% всех парашютов ВВС России и занимает около 20% рынка спортивных парашютов, продукция завода также экспортируется в Белоруссию, Узбекистан и Казахстан.

В 2019 году "Полет" вошел в холдинг "Технодинамика", было принято решение о создании на базе предприятия парашютного кластера. В проекте задействованы также Ивановская текстильно-галантерейная фабрика, выпускающая ленты для парашютов, и НИИ текстильных материалов, который переводится в Ивановскую область из Москвы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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