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Детей с ограниченными возможностями здоровья в Чечне бесплатно научат гончарному ремеслу

За год планируется бесплатно обучить более 120 детей и подростков от 7 до 18 лет

ГРОЗНЫЙ, 6 марта. /ТАСС/. Школа-студия гончарного и керамического мастерства для детей с ограниченными возможностями здоровья и ментальными нарушения впервые будет открыта в Чечне. Занятия начнутся в апреле, за год планируется бесплатно обучить более 120 детей и подростков от 7 до 18 лет, сообщила в пятницу ТАСС инициатор проекта, руководитель ассоциация мастеров и ремесленников "Чечен-этно" Зульфия Бакараева.

В феврале проект создания школы-студии "Юные ремесленники: дорога в жизнь" стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, сумма грантовой поддержки составит более 2,5 млн рублей.

"Занятия у нас начнутся 1 апреля, первые группы уже набраны, всего у нас будет пять потоков по две группы. <…> Мы будем обучать детей работать на гончарных кругах, будет также ручная лепка, малая пластика - будем делать все, что только возможно делать с глиной. Для некоторых детей с ментальными нарушениями это будет просто арт-терапия, а для кого-то наши занятия послужат профориентацией и дадут первые профессиональные навыки. Мы будем обращаться в школы-интернаты, реабилитационные центры, в общества инвалидов, чтобы к нам направляли таких детей, которым это будет интересно и полезно", - рассказала Бакараева.

По ее словам, проект рассчитан на год - всего будет пять потоков, изначально планировалось, что в каждом из них будут заниматься две группы по 10-12 человек. Однако интерес к проекту оказался выше ожидаемого - уже сегодня о своем желании учиться заявили около 40 человек, так что частично набран оказался и второй поток.

"Таким детям некуда пойти, обычно они просто находятся дома с родителями. Поэтому родители очень поддерживают наш проект, возможно, многие из них будут ходить к нам и заниматься вместе с детьми", - отметила собеседница агентства, уточнив, что обучение в школе-студии будет бесплатным. Заниматься с детьми будут профессиональные мастера - гончар и художник-керамист, в работе школы-студии также будут задействованы волонтеры.

Новые цели для детей

По словам Бакараевой, идея организовать обучение гончарному ремеслу и работе с керамикой детей с ограниченными возможностями здоровья и ментальными расстройствами возникла у нее во время работы в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей.

"Я вела кружок по лепке, и меня удивляли некоторые дети, которые, совсем не видя, имеют прекрасное чувство формы. И они на ощупь "рассматривали" какие-то работы и говорили: "Это так красиво". Мне очень хотелось сделать для них что-то, чтобы в их жизни появился новый интерес, новые цели", - рассказала она, добавив, что в процессе работы над проектом его решено было распространить на детей и подростков с ментальными нарушениями и другими ограничениями возможностей здоровья.

Завершить проект планируется большой выставкой-ярмаркой, на которой будут представлены работы учеников школы-студии. Кроме того, фото-каталог с детскими работами будет создан на страницах "Чечен-этно" в соцсетях, также ученики школы смогут участвовать в любых выставках и фестивалях народно-художественных промыслов Чеченской Республики.

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