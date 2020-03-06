Власти Ленобласти ввели режим ЧС на свалке во Всеволожском районе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области ввело режим чрезвычайной ситуации на территории свалки строительных отходов во Всеволожском районе из-за незаконного складирования и сжигания мусора. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Ввести в 16:00 мск шестого марта режим функционирования чрезвычайной ситуации. Место действия ситуации: локальное, улица Колхозная (в Колтушском сельском поселении Всеволожского района)", - сказал Дрозденко.

Площадь незаконной свалки составляет около 2 га, ее объем оценивается в 40 тыс. куб. м. На полигоне хранится, преимущественно, строительный мусор четвертого (низкого) класса опасности. На его территории происходит горение мусора на глубине 2-3 м. Ближайшие жилые дома находятся на расстоянии около 1,5 км свалки, рассказал журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин.

Сумму ущерба, нанесенного экологии Колтушского сельского поселения, власти региона оценили примерно в 80 млн рублей.

Ликвидировать незаконную свалку планируется в течение 1-1,5 месяцев. Всего на территории региона насчитывается около 1 тыс. незаконных свалок, добавил Ильин.