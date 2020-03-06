Девушки Иваново признались Путину в любви

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иваново, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую посетил в пятницу глава государства. Горожане приветствовали президента и благодарили за приезд в их город.

Одна из женщин призналась Путину в любви. Он поблагодарил девушку, и спросил как ее зовут.

Другая горожанка попросила президента взять ее замуж. "А возьмите меня замуж!" - прокричала она. Путин был несколько озадачен. Он перекинулся с ней парой фраз, после чего девушка поблагодарила главу государства.

Жители Иваново не только благодарили Путина, но и обращались за помощью. Один из них попросил главу государства помочь ему решить вопрос с отоплением, поскольку через губернатора сделать это не получилось. Президент спросил адрес и имя мужчины и посоветовал после разговора с ним подойти отдельно к губернатору.

Несколько человек обратились к президенту с просьбой о совместной фотографии. Один из них попросил Путина взять на руки его маленькую дочку. Глава государства не отказал и сфотографировался с ребенком.