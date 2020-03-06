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Путин заметил, как быстро раскупаются цветы накануне 8 Марта

Президент сообщил, что присоединится к поздравлениям с Международным женским днем

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем и рассказал, как получил матримониальное предложение от жительницы Иванова.

В канун 8 марта глава государства приехал в Иваново. "В преддверии праздника хотел с вами встретиться, поздравить", - обратился глава государства к представительницам общественности Ивановской области. Он пообещал, что позже еще опубликует поздравление в средствах массовой информации. "Но, по-моему, уже сейчас пора начинать поздравлять", - сказал с улыбкой Путин.

Он заметил, что "цветы раскупаются очень активно, просто нарасхват". "Сам праздник будет в выходной день, поэтому мужчины на предприятиях, на местах работы уже своих коллег-женщин поздравляют. Я тоже к этому присоединяюсь", - заверил президент.

Глава государства также отметил и сам город Иваново: "Не хочется говорить тривиальные вещи, но тем не менее невозможно от этого уйти. Иваново всегда называли городом невест". "Сегодня я тоже получил соответствующе предложение, мне кажется [телевизионные] камеры работали, девушка теперь станет известной на всю страну", - сказал Путин.

Президент пожелал сотрудницам предприятия "успехов в карьере" и "чтобы дома все было хорошо". "Мы со своей стороны, имею ввиду государство, постараемся по максимуму поддержать семьи с детьми, материнство, детство", - пообещал глава государства. И добавил, что сам имеет поддержку на сегодняшней встрече в лице вице-премьера Татьяны Голиковой, которая курирует многие вопросы социальной сферы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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