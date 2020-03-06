Второй человек умер в Великобритании от коронавируса

И когда они восстановятся?

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса?

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Второй человек в Великобритании стал жертвой заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом сообщила в пятницу радиостанция LBC.

По ее информации, пациент в возрасте около 80 лет с предрасполагающими факторами умер в больнице города Милтон-Кинс под Лондоном.

5 марта сообщалось о первом случае смерти в Великобритании от заболевания, вызванного новым коронавирусом. В больнице английского графства Беркшир скончалась пожилая женщина, которая страдала, помимо этого, от другого заболевания. Общее число инфицированных коронавирусом в Соединенном Королевстве составляет на данный момент 116 человек, однако власти ожидают увеличения этого числа в предстоящие дни и недели.