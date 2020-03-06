Путин рассказал, что воспринимает свою должность как судьбу

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что воспринимает свою должность не как работу, а как судьбу.

"Дело не в том, что я устал или хочу куда-то в сторону уже уйти. Дело совершенно не в этом. Любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимал бы это не просто как работу, а как судьбу. Я к этому так и отношусь", - сказал глава государства на встрече с представителями общественности Ивановской области. Таким образом он ответил на вопрос о том, что будет делать, когда закончатся президентские полномочия.