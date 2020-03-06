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Путин поддержал идею строительства в Иванове дворца водных видов спорта

Президент РФ отметил, что очень хороший центр водных видов спорта в Казани, его "можно взять за основу"

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области в пятницу поддержал идею строительства в Иваново дворца водных видов спорта.

К главе государства обратилась Анжелика Литвинова, сын которой с детства занимается плаванием - в 14 лет он уже мастер спорта, победитель и рекордсмен всероссийских соревнований. "В нашей спортивной школе много талантливых ребят, но проблема в том, что в нашем крупном городе нет профессионального бассейна для тренировок и проведения соревнований. Поэтому многие талантливые ребята уезжают в Москву, Санкт-Петербург для дальнейшего совершенствования. Честно говоря, нам бы не хотелось этого - мы бы хотели жить и тренироваться в нашем родном городе", - сказала Литвинова.

Сейчас, по ее словам, в городе есть только небольшой 25-метровый бассейн. "Если бы в нашем городе появился дворец водных видов спорта, больше детей могли бы обучаться плаванию. А наши спортсмены бы не уезжали бы в столицу, и не было бы оттока из соседних областей, так как Иваново расположено в 100 км от Владимира, Ярославля, Костромы. Владимир Владимирович, помогите решить проблемы ивановского плавания", - добавила Литвинова.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский сообщил, что в области зеркало бассейна в 14 раз ниже рекомендованной нормы, установленной Министерством спорта. "Поэтому просим поддержать вас строительство дворца водных видов спорта, [эта инициатива] очень поддерживается Всероссийской федерацией плавания, мы с ними говорили. Не только ребята бы тренировались, но мы могли бы и межрегиональные соревнования проводить", - сказал губернатор.

По его словам, региональный бюджет не справится со строительством такого объекта. "Оценочная стоимость - около 800 млн [рублей]. Мы сейчас эскиз-проект делаем. Мы хотим, чтобы было финансирование из федерального бюджета и, безусловно, понимаем, что потребуется какое-то финансирование из регионального", - сказал Воскресенский. По его прогнозам, строительство может занять минимум два года, в настоящее время власти региона готовят заявку в Министерство спорта.

"Вы просто копию мне сбросьте, - ответил Путин. - Я думаю, что мы обязательно должны не только услышать, но и реализовать то, что вы сказали". Он отметил, что очень хороший центр водных видов спорта в Казани, его "можно взять за основу".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИвановская областьВоскресенский, Станислав Сергеевич
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