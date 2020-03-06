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Путин заявил, что нужно расширять программу строительства яслей и детсадов

Также необходимо создавать различные условия льготного пребывания в дошкольных учреждениях детей студентов, отметил президент РФ

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Власти готовы помогать в организации детских садов при вузах, но генеральной линией в этой сфере является развитие инфраструктуры яслей и детсадов в регионах в целом. Об этом в пятницу заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Ивановской области, отвечая на просьбу содействовать открытию в помощь молодым родителям детских садов и комнат матерей и ребенка при образовательных организациях и трудовых коллективах.

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"В некоторых субъектах [Федерации] такие попытки предпринимаются, когда в вузах создается определенная инфраструктура, чтобы поддержать молодых мамочек. Но должен вам сказать, я тоже знаком с этой практикой, она не получила такого большого распространения, потому что для вузов это обременительно <...>", - отметил Путин.

"Там, где вузы в состоянии это сделать, мы готовы их поддержать <...>, постараемся через регионы это сделать, - сказал президент. - Но все-таки генеральный способ решения этой проблемы - это завершение программы строительства новых яслей и детских садов.". По словам главы государства, эта программа уже практически завершена, но "надо ее просто расширять".

Также, продолжил Путин, нужно "создавать различные условия льготного пребывания" в дошкольных учреждениях детей студентов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИвановская область
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