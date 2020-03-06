Путин отметил важность добровольцев в РФ, в том числе в контексте работы с Конституцией

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил важность деятельности добровольческих и волонтерских организаций в стране, в том числе в контексте работы с населением по разъяснению смысла поправок в Конституцию.

"Я хочу вас поблагодарить. Это очень важно, ведь люди живут своей жизнью и часто не обращают внимания на то, что происходит в стране <...> Если вы в рамках этой работы по разъяснению основных положений Конституции будете работать с людьми, вы, конечно, поможете и в целом стране, и мне поможете напрямую", - сказал он, обращаясь к представительнице ивановского волонтерского центра на встрече с представителями общественности в Ивановской области.

По словам главы государства, деятельность добровольческих организаций в России с каждым днем набирает все больше оборотов, а число волонтеров растет в геометрической прогрессии. "Это попало на русскую душу, ну душу любого человека, который живет в России. Помощь, поддержка - это у нас в характере, в генетике сидит", - отметил президент.

В регионах страны формируются корпуса "Волонтеров Конституции" - добровольцев, которые будут рассказывать населению о ходе подготовки голосования по поправке к основному закону страны. С 6 по 21 апреля 2020 года в 85 регионах РФ более 100 тыс. добровольцев примут активное участие в информировании населения.

О поправках

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.