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Пурим: история и традиции иудейского праздника

© Сергей Карпухин/ТАСС
С вечера 9 марта до вечера следующего дня евреи отмечают спасение народа от истребления, которое планировал осуществить злодей Аман во время правления персидского царя Ахашвероша

Пурим — один из главных еврейских праздников. В 2020 году он отмечается с вечера 9-го по вечер 10 марта. Рассказываем о его истории и традициях.

Откуда пошло название праздника?

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"Пурим" образовано от древнеперсидского слова "пур", что означает "жребий". Этот праздник установлен в память о спасении евреев от рук врагов во время правления персидского царя Ахашвероша в середине VI века до н.э.

Как появился праздник?

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По преданию, царедворец Аман решил уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, советник царя, не оказывал ему должного почтения. Обманом Аман убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволяющий осуществить его план, и стал метать жребий, чтобы выбрать день исполнения замысла. Жребий выпал на 13-е число месяца адар (в еврейском календаре 12-й месяц — прим. ТАСС). Спасла еврейский народ царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая. Узнав о надвигающейся беде, она вместе с дядей собрала всех евреев, чтобы вместе поститься и молиться о спасении. Выдержав пост, Эстер рассказала супругу о своем происхождении, которое ранее скрывала, и кознях Амана, попросив пощадить свой народ. Однако отменить царский указ в то время было нельзя, и Ахашверош издал другой, позволявший евреям защищать себя любыми средствами. В 13-й день месяца адар по всей Персии были убиты тысячи человек, замешанных в заговоре против евреев, в том числе десять сыновей Амана. 14 адара иудеи иудеи отмечали избавление от врагов.

Что принято делать в этот день?

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Так как Пурим не упоминается в Торе, работать в этот день не запрещается. Накануне Пурима иудеи держат "пост Эстер", в синагогах в праздничные дни читают Свиток Эстер — часть Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. При упоминании Амана в синагоге свистят, топают ногами и трещат специальными трещотками, выражая так ненависть к злодею. Читают свиток дважды: вечером 13 и утром 14 адара.

После утреннего чтения заповеди предписывают евреям посылать друг другу угощения, а также делать подарки бедным. Считается, что каждый еврей должен помочь как минимум двум нуждающимся. Около полудня 14 адара начинается торжественный пир. Пурим — единственный день в году, когда евреям разрешается крепко выпить. Еврейские мудрецы говорили: "Должен человек напиться в Пурим до того, чтобы не отличать слова "проклят Аман" от слов "благословен Мордехай". В эти дни пекут сладкие треугольные пирожки, их называют "ушами Амана".

В Пурим устраивают карнавальные шествия, которые должны напоминать о том, что под маской случайных стечений обстоятельств скрывается божественный замысел. 

 

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