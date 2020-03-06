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Рогозин поздравил Терешкову с днем рождения и пригласил на Байконур

Глава Роскосмоса пригласил ее также принять участие в качестве почетного гостя в юбилейных мероприятиях. Байконур в 2020 году отмечает 65-летний юбилей с момента основания

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил депутата Госдумы, космонавта Валентину Терешкову с днем рождения.

"Поздравил Валентину Владимировну с днем рождения", - написал Рогозин в пятницу на своей странице в Twitter.

Он отметил, что передал Терешковой приглашение этой весной посетить Байконур и принять участие в качестве почетного гостя в юбилейных мероприятиях.

Валентина Терешкова - первая в мире женщина, совершившая космический полет. Она родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Является Героем Советского Союза (1963), лауреатом Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2008 год. Награждена орденами Октябрьской Революции (1971), двумя орденами Ленина (1963, 1981), Трудового Красного Знамени (1987), Почета (2003), "За заслуги перед Отечеством" I, II и III степеней (2017, 2007, 1997), Дружбы (2011), Александра Невского (2013), медалью П. А. Столыпина II степени (2019).

Байконур в 2020 году отмечает 65-летний юбилей с момента основания.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияТерешкова, Валентина Владимировна
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