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Распространение коронавируса нового типа

Определен список авиарейсов, пассажиры которых могут попасть под карантин в Москве

В список попали рейсы из Милана, Мюнхена, Кишинева и Вероны

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Определены авиарейсы, пассажиры которых могут попасть под карантин в Москве в целях предотвращения возможного распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в столичном Оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

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За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у россиян: один случай в Нижнем Новгороде и пять - в Москве. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели.

"Обращаем внимание, все заболевшие вернулись в Москву из Италии следующими рейсами: рейс SU 2613, 20 февраля, Милан - Москва; рейс SU 2322, 22 февраля, Москва - Мюнхен; рейс SU 2323, 26 февраля, Мюнхен - Москва; рейс 9U 175, 24 февраля, Кишинев - Москва; рейс SU 2413, 29 февраля, Милан - Москва; рейс "Уральские авиалинии" Верона - Москва 3510, 29 февраля; рейс S7 3586, 1 марта, Верона - Москва. Если вы или ваши близкие прибыли данными рейсами, просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра", - говорится в сообщении.

Ранее 5 марта указом мэра Москвы в столице был введен режим повышенной готовности. Такая мера позволит сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска - гражданами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Им необходимо по прибытии находиться в режиме домашней изоляции. Если возникнут симптомы ОРВИ, следует вызвать врачей на дом.

По данным оперативного штаба, в России на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано десять случаев коронавирусной инфекции, в том числе семь - у граждан России, два - у граждан КНР, один - у гражданина Италии. Двое инфицированных граждан Китая были выписаны ранее. "Также выписаны трое граждан России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess", - сообщили в штабе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.

 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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