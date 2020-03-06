Путин считает возможным госфинансирование НКО для реализации ими части функций государства

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает допустимым выделение бюджетных средств некоммерческим организациям для реализации ими ряда функций государства на своем уровне.

"Очень часто некоммерческие организации способны выполнять даже функции муниципальных, либо даже региональных организаций определенного профиля. И делают это гораздо более эффективно, потому что люди с душой работают", - отметил глава государства на встрече с представителями общественности Ивановской области, отвечая на вопрос о роли НКО в реализации госполитики.

"Уже это решение давно приняли. Вполне допустимо, считаю, чтобы часть финансирования государственного либо муниципального шла бы не просто на поддержку этих некоммерческих организаций, а шла на то, чтобы давать им возможность, используя эти финансы, если они работают более эффективно, выполнять определенные функции государственные. В сфере воспитания детей, в сфере медицины и так далее. На своем уровне, конечно", - продолжил Путин.

В заключение он заверил, что власти РФ и дальше будут "расширять эту зону возможностей для НКО".