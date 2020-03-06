{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин считает, что Москва стала "покруче" многих других европейских столиц

Президент назвал столицу России очень быстро развивающимся городом, крупнейшим мегаполисом

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил Москву в пример многим другим европейским городам, в шутку упомянув о необходимости "аккуратно относиться" к некоторым аспектам жизни в столице.

Одна из участниц встречи главы государства в пятницу с представителями общественности в Иванове отметила, что многие жители региона уезжают в Москву, потому что "там жизнь". "Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем такая, как в Москве, - со смехом заметил Путин. - Там разные тоже есть виды этой жизни, надо быть очень аккуратным, аккуратно относиться".

При этом, говоря уже серьезным тоном, президент назвал столицу России очень быстро развивающимся городом, крупнейшим мегаполисом. "Нам в этом смысле есть чем гордиться, в известном смысле [Москва] стала покруче многих других европейских столиц", - заключил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Нарушившие карантин из-за коронавируса в Чехии заплатят штраф свыше €100 тыс.
В предстоящие выходные в республику могут вернуться порядка 16,5 тыс.жителей, уезжавших в отпуска и на весенние школьные каникулы в Италию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС