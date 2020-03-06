Путин считает, что Москва стала "покруче" многих других европейских столиц

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поставил Москву в пример многим другим европейским городам, в шутку упомянув о необходимости "аккуратно относиться" к некоторым аспектам жизни в столице.

Одна из участниц встречи главы государства в пятницу с представителями общественности в Иванове отметила, что многие жители региона уезжают в Москву, потому что "там жизнь". "Иногда лучше такая жизнь, как у вас, чем такая, как в Москве, - со смехом заметил Путин. - Там разные тоже есть виды этой жизни, надо быть очень аккуратным, аккуратно относиться".

При этом, говоря уже серьезным тоном, президент назвал столицу России очень быстро развивающимся городом, крупнейшим мегаполисом. "Нам в этом смысле есть чем гордиться, в известном смысле [Москва] стала покруче многих других европейских столиц", - заключил Путин.