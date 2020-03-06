На борт лайнера Grand Princess доставили оборудование для анализов на коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Оборудование для проведения тестов на коронавирус доставлено на борт круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, где среди членов экипажа находятся четверо россиян. Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, оборудование доставили вертолетом Национальной гвардии штата Калифорния, медики взяли анализы у 45 человек.

По данным CNN, анализы доставлены в лабораторию и результаты, как ожидается, будут готовы уже в пятницу. Капитан круизного лайнера по громкой связи отдал распоряжение о том, чтобы все пассажиры находились в своих каютах.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что команде корабля Grand Princess, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (город в Мексике), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско. Такое распоряжение властей штата Калифорния последовало после того, как один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, умер в результате болезни, вызванной новым коронавирусом.