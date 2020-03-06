{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

На борт лайнера Grand Princess доставили оборудование для анализов на коронавирус

Среди членов экипажа судна находятся четверо россиян

НЬЮ-ЙОРК, 6 марта. /ТАСС/. Оборудование для проведения тестов на коронавирус доставлено на борт круизного лайнера Grand Princess у берегов Калифорнии, где среди членов экипажа находятся четверо россиян. Как сообщила в пятницу телекомпания CNN, оборудование доставили вертолетом Национальной гвардии штата Калифорния, медики взяли анализы у 45 человек.

По данным CNN, анализы доставлены в лабораторию и результаты, как ожидается, будут готовы уже в пятницу. Капитан круизного лайнера по громкой связи отдал распоряжение о том, чтобы все пассажиры находились в своих каютах.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что команде корабля Grand Princess, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (город в Мексике), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско. Такое распоряжение властей штата Калифорния последовало после того, как один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, умер в результате болезни, вызванной новым коронавирусом.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Нарушившие карантин из-за коронавируса в Чехии заплатят штраф свыше €100 тыс.
В предстоящие выходные в республику могут вернуться порядка 16,5 тыс.жителей, уезжавших в отпуска и на весенние школьные каникулы в Италию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС