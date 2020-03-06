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Дело в отношении Олега Тинькова
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Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

По словам бизнесмена, ему предстоит "бороться за главное - за саму жизнь"
Председатель совета директоров банка "Тинькофф Банк" Олег Тиньков Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров банка "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
© Артур Лебедев/ТАСС

ЛОНДОН, 6 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Об этом говорится в поступившем в пятницу в ТАСС заявлении бизнесмена.

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В чем обвиняют Олега Тинькова

"В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс", - заявил бизнесмен, говоря о процессе, ведущимся судом Лондона по претензиям налоговых органов США .

"И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить - у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии", - сообщил он.

"Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное - за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят", - заявил Тиньков.

"Слава Богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером [Хьюзом], председателем правления Тинькофф банка, и факт, что я уже пару лет, как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен", - сказал он.

"Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку", - отметил Тиньков.

О претензиях США

В конце февраля налоговая служба США предъявила в суде Лондона претензии Тинькову в нарушении американского налогового законодательства. По утверждениям американской стороны, он предоставил заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013 году. Совокупно по выдвинутым обвинениям в США ему грозит до шести лет тюремного заключения.

Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, в котором рассматривается дело, отпустил бизнесмена под залог в 20 млн фунтов ($36 млн). Его обязали сдать в полицию свои паспорта РФ и Кипра, а также имеющиеся у него итальянские документы и не покидать пределов Лондона и его окрестностей.

Слушание по его делу намечено на 27 апреля.

Теги
СШАКипрВеликобританияИталияРоссияДело в отношении Олега Тинькова
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