Туриндустрия в Грузии просит правительство освободить ее от налогов из-за коронавируса

ТБИЛИСИ, 6 марта. /ТАСС/. Представители туристической индустрии Грузии в пятницу встретились с министром экономики и устойчивого развития Натией Турнавой и попросили правительство временно освободить их от уплаты налогов, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный распространением по миру нового коронавируса. Об этом заявил журналистам глава Ассоциации отелей и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Какие сферы экономики пострадали больше других от коронавируса? И когда они восстановятся?

"Мы обратились с просьбой отсрочить выплату налогов на некоторое время. Экономическая команда правительства рассмотрит это предложение, а затем проинформирует нас", - сказал Алавердашвили.

Директор по части недвижимости грузинской компании "Силкроуд групп" Георгий Марр, в свою очередь, заявил, что на встрече прозвучало предложение отсрочить выплату налога на имущество для туристического бизнеса. "Были рассмотрены несколько возможностей. Чаще всех на встрече звучала идея отсрочки налога на имущество. Нам обещали, что этот вопрос рассмотрят на заседании правительства и придут к нам с конкретными предложениями", - сказал он.

Ранее, во вторник глава Ассоциации отелей и ресторанов Грузии заявил, что туристический сектор находится на грани банкротства из-за введения ограничений на посещение страны гражданами ряда других государств из-за распространения нового коронавируса. По его словам, иностранцы отменили от 80 до 90% гостиничных броней.

Правительство Грузии в пятницу приняло решение о временном прекращении авиасообщения с Италией из-за сложной ситуацией с распространением нового коронавируса в этой стране. До этого прямые полеты были прекращены с Китаем и Ираном. В Грузии выявлено девять случаев заражения новым коронавирусом. Все они являются гражданами Грузии, большая часть которых заразилась в Италии, а некоторые - в Иране. Их состояние врачи оценивают как стабильное.