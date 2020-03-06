Путин назвал умение работать в команде серьезным конкурентным преимуществом специалиста

ИВАНОВО, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает важным умение специалиста работать в команде, потому что это дает важнейшие конкурентные преимущества в будущем. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественности в Ивановской области.

"Что касается индивидуального обучения, оно все больше и больше распространяется сейчас. И здесь, действительно, можно добиться качественного образования. Но есть некоторые элементы, которые нужно учитывать. Одним из серьезных конкурентных преимуществ сегодняшних и будущих специалистов является умение работать в команде",- сказал он.

Умение работать в коллективе, эффективно себя проявлять, использовать то, что дают коллеги, вносить вклад в общий результат является важнейшим конкурентным преимуществом классного специалиста в современных условиях, добавил президент.