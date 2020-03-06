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ФСИН отпустит более 40 осужденных женщин провести 8 Марта с семьями

Это станет поощрительной мерой в рамках Всероссийского конкурса среди осужденных женщин "А ну-ка, девушки!"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России отпустит более 40 осужденных к лишению свободы женщин провести 8 Марта с семьями. Как сообщили ТАСС в пресс-бюро ФСИН, это станет одной из мер поощрения после впервые проведенного Всероссийского конкурса среди осужденных женщин "А ну-ка, девушки!".

Конкурс стартовал в начале 2020 года. "На протяжении двух месяцев в женских колониях по всей России самые отважные, умелые и талантливые девушки соревновались между собой в различных конкурсах, демонстрируя свои творческие, артистические, интеллектуальные и кулинарные способности", - рассказали во ФСИН. В конкурсе приняли участие 960 осужденных женщин. Чтобы пройти во второй тур конкурсанткам предстояло выполнить несколько творческих заданий - исполнить творческий номер, приготовить вкусное блюдо, подготовить презентацию о родном крае, принять участие в модном показе, продемонстрировав наряд, выполненный собственными руками.

Победительницами первого этапа стали 260 женщин, среди которых 3 марта были выбраны 8 финалисток.

По решению администраций учреждений, где отбывают наказание участницы Всероссийского конкурса, 879 осужденных представлены к различным видам поощрений. 551 участнице объявлены благодарности, 55 предоставлены дополнительные краткосрочные или длительные свидания. 27 предоставлено право проведения за пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней, 14 предоставлен отпуск с выездом за пределы исправительного учреждения и троим предоставлены выезды за пределы учреждения для свидания с ребенком.

"Таким образом, благодаря участию в конкурсе Международный женский день 8 марта в кругу семьи встретят более 40 осужденных женщин из Новосибирской, Волгоградской, Белгородской областей, Красноярского края, республик Чувашия и Хакасия и т. д.", - сообщили во ФСИН. Кроме того, в суды направлены материалы в отношении 36 участниц для рассмотрения вопроса об условно-досрочном освобождении, 22 - о замене наказания более мягким видом и для 10 - изменении вида исправительного учреждения.

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