Нарушившие карантин из-за коронавируса в Чехии заплатят штраф свыше €100 тыс.

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Возвращающиеся из Италии жители Чехии обязаны с субботы информировать по телефону о своем посещении этой страны лечащего врача, который примет решение об их помещении на две недели в домашний карантин. Нарушителям карантина грозит штраф в три млн крон (около €120 тыс.). Об этом сообщил в пятницу журналистам премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"Сегодня [в пятницу] было решено о принятии новой чрезвычайной меры [в связи с коронавирусом]. Каждый, кто начиная с субботы вернется [в республику] из Италии, обязан связаться по телефону со своим лечащим [участковым] врачом, - отметил премьер. - Подавляющее большинство заразившихся коронавирусом, которые имеются у нас, инфицировались в Италии. Врачи обязаны принять решение о [размещении в домашнем] карантине прибывающих из Италии. За нарушение [режима карантина] грозит штраф до трех млн крон".

В предстоящие выходные, согласно Бабишу, в республику могут вернуться 16,5 тыс. жителей Чехии, выехавших в отпуска и на весенние школьные каникулы в Италию. В пятницу число зараженных коронавирусом в стране возросло до 18 человек. Среди них гражданки США и Эквадора, а также гражданин Италии. О первых случаях заболевания на национальной территории власти сообщили в прошедшее воскресенье.