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Обращение Олега Тинькова. Полный текст

Председатель совета директоров банка "Тинькофф Банк" Олег Тиньков Антон Ваганов/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров банка "Тинькофф Банк" Олег Тиньков
© Антон Ваганов/ТАСС

Бизнесмен Олег Тиньков 6 марта сообщил, что врачи диагностировали у него острую форму лейкемии. ТАСС публикует полный текст обращения предпринимателя, поступивший в агентство.

 

В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить - у меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное - за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят.

Слава Богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером, и факт, что я уже пару лет , как отошел от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен. 

Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку! 

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Россия
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