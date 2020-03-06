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Путин: доплата за классное руководство не отменит региональные и стимулирующие выплаты

Размер доплаты составит 5 тыс. рублей

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал, что введение школьным учителям новой доплаты за классное руководство в размере 5 тыс. рублей не приведет к отмене региональных выплат за классное руководство, а также стимулирующих выплат. Об этом российский лидер сказал на встрече с представителями общественности Ивановской области.

"Ни в коем случае нельзя сокращать ни стимулирующие выплаты, ни региональные выплаты за классное руководство. Это должно быть категорически запрещено. И я попрошу моих коллег в аппаратах полпредов за этим следить", - сказал он. Также контролировать вопрос сохранения выплат для педагогов, сказал он, могут представители НКО, общественных организаций, активисты Общероссийского народного фронта и сами граждане.

Выступая с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года, Путин сообщил, что считает необходимым с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. "Я даже в ходе послания сказал об этом. Откровенно, у нас были большие споры: вводить эти деньги за классное руководство, не вводить, потому что это - не функция федерального центра, это функция на муниципалитетах, в лучшем случае - на регионах. Но я исходил из того, что поскольку <…> классные руководители выполняют общенациональную функцию (это общенациональная функция - воспитание детей), предложил все-таки не руководствоваться старыми голыми схемами, а исходить из важности этой работы", - сказал президент, отвечая на вопрос участницы встречи.

"Сумма в 5 тыс. рублей небольшая, но определенная добавка есть к заработной плате", - добавил президент. Он также напомнил, что региональные выплаты за классное руководство сегодня есть не везде. Но в самом выражении "классное руководство" есть особый двойной смысл, заметил российский лидер. "Классное - имея ввиду, что руководитель класса, а другой смысл - классное, значит, отличное", - пошутил он, отметив, что воспитатель - это особая миссия, "это и благородно, и очень нужно, востребовано, и, конечно, требует соответствующей оценки со стороны государства".

Вопрос о надбавке задавала учитель русского языка и литературы из Ивановской области. Она также передала от своих родителей слова благодарности и пожелания успехов президенту в его нелегком труде.

"Вы знаете, если к труду относиться добросовестно, легких дорог не бывает", - ответил на это российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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