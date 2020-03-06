Антинаркотический союз РФ поделился с ООН опытом профилактики среди молодежи

ВЕНА, 6 марта. /ТАСС/. Национальный антинаркотический союз (НАС) России поделился опытом вовлечения молодежи в программы первичной профилактики в рамках 63-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам. Тематическое мероприятие было организовано в пятницу в отделении всемирной организации в Вене, где расположено Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).

Председатель экспертного совета НАС Никита Лушников обратил внимание на то, что проблема наркомании во всем мире сильно молодеет, затрагивает все более юную аудиторию, включая детей и подростков. При этом возраст первого потребления наркотиков снизился до 12 лет. Во многом, по его словам, это объясняется распространением легких синтетических наркотиков, в том числе продаваемых под видом жевательного табака.

Синтетические наркотики сегодня продолжают доминировать, отметил представитель союза. "Когда в конце 2019 года были зарегистрированы первые случаи отравления российских школьников смесями жевательного табака, снюсами, мы забили тревогу. Мы провели закупки снюсов в разных точках продаж в разных городах России и сдали препараты для проведения экспертизы. И, к сожалению, обнаружили содержание опиумного мака наравне с высоким содержанием никотина. Я благодарен, что наше государство успело быстро отреагировать на эту ситуацию, запретив продажу снюсов", - подчеркнул председатель экспертного совета НАС.

Лушников также поделился опытом профилактики в школах и указал на важность вовлечения молодежи в антинаркотические программы, помощи в формировании критического отношения к проблеме потребления наркотиков. "Запреты не работают, а лишь повышают интерес. Нам важно говорить с детьми и подростками, рассказывать о воздействии наркотиков и алкоголя на организм и о неминуемых последствиях. Сами подростки должны служить друг для друга лучшими примерами, именно поэтому так важно формировать волонтерское движение. Нам важно показать молодежи альтернативный путь. Наш опыт подсказывает, что одно из лучших решений - формирование тренда на здоровый образ жизни, а также профилактика через спорт", - отметил он.

НАС является российской ассоциацией некоммерческих организаций, занимающихся помощью наркозависимым, в том числе путем создания реабилитационных лагерей в РФ и за рубежом. Это объединение неоднократно принимало участие в работе Комиссии ООН по наркотическим средствам. В 2019 году НАС представит российские наработки по работе с употребляющей синтетические наркотики молодежью и методы по реабилитации в штаб-квартире ОБСЕ в Вене.