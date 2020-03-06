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Диктант на кабардино-черкесском языке написали в Москве, Ростове и в регионах СКФО

Результаты будут опубликованы на официальном сайте Международной черкесской ассоциации
Описание
© Асият Гериева/ТАСС

НАЛЬЧИК, 6 марта. /ТАСС/. Тотальный диктант на кабардино-черкесском языке написали в Москве, Ростове, республиках СКФО и странах компактного проживания адыгов. Акция приурочена ко Дню адыгского языка и письменности, сообщил ТАСС в пятницу президент Международной черкесской ассоциации (МЧА) Хаути Сохроков.

"Тотальный диктант на кабардино-черкесском (адыгском) языке сегодня пишут по всей Кабардино-Балкарии, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, пришла весть о том, что к нам сегодня присоединились в Москве, Ростове-на-Дону, а также во многих странах, где проживают наши соплеменники адыги - Иордании, Сирии, Турции, европейских государствах. Акция проводится во второй раз, и мы рассчитываем, что она станет традиционной. У нас пишут представители других национальностей турки-месхетинцы, арабы, которые за рубежом жили с адыгами и научились нашему языку, это интересно", - сказал Сохроков.

Целью акции является сохранение этнокультуры, языка, сохранение обычаев и традиций, подчеркнул он. "Но при этом мы ценим культуру всех народов, мы все исповедуем высочайшее отношение к русской культуре и языку, который нас всех объединяет. Хотим чтобы подрастающее поколение, сохраняя свой язык, знал и ценил великий русский язык и другие языки", - добавил Сохроков.

В числе тех, кто участвовал в акции в Национальной библиотеке КБР, - министры и члены Общественной палаты региона, старейшины, студенты, преподаватели и школьники. Им был предложен отрывок из романа Тембота Керашева "Одинокий всадник". "Это описание лошади и главного героя произведения. Диктанту дали название "Адыгский мужчина и лошадь", где описывается внешность всадника и особенности лошади", - пояснил ТАСС член исполкома МЧА, редактор газеты "Адыгэ псалъэ" ("Адыгское слово", издается на кабардинском языке - прим. ТАСС) Мурат Табишев.

Тотальный диктант на адыгском языке впервые написали в 2019 году, тогда в нем приняли участие более 2 тыс. человек. Результаты будут опубликованы на официальном сайте МЧА, которая и организовала акцию. День адыгского языка и письменности утвержден в 2003 году и отмечается 14 марта.

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СКФО
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