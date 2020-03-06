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Проект центра медисследований в Архангельске планируется подготовить до конца года

По словам замглавы Минвостокразвития Александра Крутикова, центр должен не только заниматься научной работой, но и обеспечить российскую Арктику квалифицированными кадрами

АРХАНГЕЛЬСК, 6 марта. /ТАСС/. Программу центра комплексных научных медицинских исследований в Арктике на базе университета в Архангельске нужно подготовить до конца 2020 года. Об этом заявил на совещании в регионе заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

В сентябре в ходе выездного заседания дискуссионного клуба ПОРА Архангельская область предложила создать центр комплексных научных медицинских исследований в Арктике на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ). Крутиков, который участвовал в обсуждении по видеосвязи, отметил важность создания такого центра и сказал, что предложение будет поддержано.

"Учитывая, что регулятор - Минздрав [РФ] - поддержал этот проект, наша задача - подготовить конкретную программу развития университета как федерального центра. Чем раньше мы эту работу проведем, тем быстрее будет принято решение и о запуске этого проекта в работу. Поэтому предлагаю сегодня по итогам нашей встречи понять, какие следующие шаги мы делаем и в какие сроки. Для того, чтобы по возможности в этом году сделать так, чтобы все решения были приняты", - сказал замминистра. По его словам, нужно тщательно проработать цели проекта и способы их достижения. В программе нужно также определить потребность в ресурсах. "Дальше мы вместе с Минздравом с этим продуктом будем работать с коллегами из Министерства финансов [РФ]", - сказал замминистра.

При этом Крутиков осмотрел учебную базу медуниверситета, а также территорию бывшего военно-морского клинического госпиталя, где планируется строить кампус университета. Он отметил, что центр уже сейчас впечатляет техническим оснащением и применяемыми методиками, и его работу нужно развивать далее.

Он также добавил, что центр должен не только заниматься научной работой, но и обеспечить арктические территории России квалифицированными кадрами. "Нам нужен по сути в Арктической зоне полноценный, полноформатный центр арктической медицины, который будет решать и проблему кадров для всей Арктики. Причем не только ее сухопутной, но и морской части, так как деятельность там будет нарастать с каждым годом. А проблема медицинского обеспечения там тоже уже стоит довольно остро", - сказал замминистра.

Северный государственный медицинский университет был образован в 1932 году. СГМУ является единственным медицинским вузом Арктической зоны РФ. В СГМУ учатся студенты из 24 регионов страны, это основной медицинский вуз для северных регионов европейской части России. В вузе обучается более 4,8 тыс. студентов.

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РоссияАрктика сегодняАрхангельская область
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