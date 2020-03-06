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Распространение коронавируса нового типа
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ВОЗ подсчитала общее количество зараженных коронавирусом в мире

По данным организации, число вплотную приблизилось к 100 тыс. человек, из них более 3,3 тыс. умерли

ЖЕНЕВА, 6 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заразившихся новым коронавирусом вплотную приблизилось в мире к 100 тыс. человек. Такие данные озвучил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. При этом, по статистическим данным, собранным корреспондентами ТАСС, число инфицированных достигло этой отметки еще в 15:25 мск.

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"Мы вплотную приблизились к 100 тысячам подтвержденных случаев", - сказал генеральный директор ВОЗ. Согласно его данным, на настоящий момент в мире коронавирусом заразились 98023 человека. Из них 3380 человек умерло. За последние 24 часа поступили сообщения из 47 стран и территорий о 2736 заболевших.

Гендиректор призвал мировое сообщество рассматривать сдерживание распространения коронавируса "как наивысший приоритет". "Мы призываем страны обнаруживать, тестировать, изолировать и проводить лечение в каждом случае, а также выявлять контакты", - сказал он. Каждый день, в течение которого удается замедлить распространение эпидемии, дает возможность больницам лучше подготовиться к приему заболевших, отметил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он сообщил, что в ВОЗ находятся на рассмотрении 40 методов диагностического тестирования. Кроме того, ведется разработка 20 вакцин и осуществляются клинические испытания "многих терапевтических средств". ВОЗ ведет мониторинг "потенциального риска сбоев в поставке лекарств из-за коронавируса". Напомнив, что крупным производителем ингредиентов для лекарств является Китай, глава ВОЗ сказал, что пока "не выявлено специфических нехваток". Производство возобновилось в "большинстве мест в Китае, хотя проблемы остаются". В ВОЗ подготовлен список из 20 видов важного медицинского оборудования, которые необходимы для лечения заразившихся коронавирусом, включая кислородные системы.

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Тедрос Аданом ГебрейесусРаспространение коронавируса нового типа
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