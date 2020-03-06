Ростуризм призвал не отказываться от поездок по стране из-за коронавируса

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Ростуризм призывает россиян не отказываться от путешествий по стране из-за ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе говорила, что из-за коронавируса у россиян упал спрос на туры по всем направлениям, включая внутрироссийские.

"На сегодняшний день каких-либо ограничений на путешествия по России как для организованных, так и самостоятельных туристов нет. В Ростуризме призывают не отказываться от отдыха в стране. Отдых в России может стать хорошим вариантом для тех, кто думает, куда поехать", - отметили в Ростуризме.

По словам представителя ведомства, "на рынке есть интересные предложения по соотношению цена-качество".

"Например, на Юге России - в Краснодарском крае, Крыму и Ставропольском крае, где уже тепло и комфортно. Туристы, которые заинтересованы в культурно-познавательном отдыхе, сейчас могут посетить Москву, Санкт-Петербург, города Золотого кольца, Казань, Нижний Новгород, воспользовавшись доступными ценами", - отметили в пресс-службе со ссылкой на слова руководителя Ростуризма Зарины Догузовой.