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Обвиняемый в пранке про коронавирус в метро Москвы раскаялся в содеянном

Кароматулло Джаборов попросил прощения у пассажиров

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Участник розыгрыша про коронавирус на станции метро "Улица 1905 года" гражданин Таджикистана Кароматулло Джаборов раскаялся в содеянном и попросил прощение у пассажиров, передает корреспондент ТАСС из зала Черемушкинского суда Москвы, где решается вопрос о продлении фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Я раскаиваюсь в содеянном и прошу прощение у пассажиров метро, которые ехали со мной в поезде в тот момент. Это глупая шутка", - сказал обвиняемый. "После того, как мы выложили видео, мне позвонили из уголовного розыска, я сам поехал в отделение полиции. Я заявил, что это шутка, что мои действия не причинили никому вред", - также рассказал Джаборов.

Он добавил, что у него есть ребенок, который родился в конце января. При этом Джаборов подчеркнул, что у него есть официальная жена в Таджикистане, однако ребенок от "другой, гражданской супруги", которая проживает в Москве. "Она не пожелала записывать ребенка на мою фамилию, но все равно я его отец", - сказал Джаборов.

Джаборов был задержан 8 февраля, дознание избрало ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, но в тот же день выяснилось, что он не живет по адресу, указанному им в протоколе допроса, и дознаватель, ведущий дело, ходатайствовал о его аресте. Фигуранта арестовали до 8 марта.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, столичные полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета выявили факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене 2 февраля. В вагоне поезда, следовавшего по фиолетовой ветке метро, молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники кричали о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем пранк был размещен на одном из видеохостингов.

Джаборову предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство по предварительному сговору), максимальное наказание по которой предусматривает семь лет лишения свободы.

По данным источника в правоохранительных органах, в деле всего трое фигурантов. Кроме Джаборова по делу проходят граждане России Мелихов С. Д. и Исаченко А. А. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие планирует предъявить им обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

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