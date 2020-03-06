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Власти Дагестана трудоустроят 130 педагогов по проекту "Земский учитель" в 2020 году

В рамках программы каждый из них получит по 1 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 6 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана в текущем году планируют трудоустроить 130 педагогов в сельских школах по программе "Земский учитель", в рамках которой каждый из них получит по 1 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил глава Дагестана Владимир Васильев во время вручения госнаград женщинам, внесшим вклад в развитие республики.

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 20 февраля 2019 года предложил с 2020 года запустить программу "Земский учитель". По его словам, педагоги, которые захотят переехать на работу в села и малые города России, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей.

"50 млн [рублей] мы в прошлом году выдали 50 молодым учителям, которые поехали в сельскую местность. Наш пример поддержала [федеральная власть], нам выдали еще 80 млн [на 2020 год]. И в этом году мы выдадим 130 млн, 130 молодых учителей приедут в село и могут сразу купить дом. Для молодого специалиста неплохо", - сказал глава региона.

Он добавил, что сейчас власти должны подобрать педагогов, которые поедут на работу в село по программе "Земский учитель".

В 2019 году Дагестан выступил пилотным регионом в России в реализации программы "Земский учитель" и трудоустроил 50 педагогов. Большой отклик проект нашел у выпускников педвузов региона. По условиям программы, ее участниками могут стать молодые педагоги и учителя со стажем не старше 50 лет, проживающие как в Дагестане, так и за его пределами. Педагоги-участники получают по 1 млн рублей на строительство или покупку, а также благоустройство жилья на территории выбранного района с условием обязательной отработки в течение не менее пяти лет.

По данным Минобрнауки Дагестана, наибольшую нехватку сельские школы Дагестана испытывают в учителях английского языка, математики, русского языка.

Теги
Васильев, Владимир АбдуалиевичРоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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