Журналисты Болгарии и России обсудили отношения между странами

СОФИЯ, 6 марта. /ТАСС/. Международная конференция журналистов Болгарии и России "Журналистский взгляд на 140-летие установления дипломатических отношений между Болгарией и Россией" завершилась в пятницу в Софии. Как сообщила президент Союза болгарских журналистов (СБЖ) Снежана Тодорова, за три дня, что продолжался форум, его участникам удалось обсудить не только вопросы совместной истории, но и актуальные темы сегодняшнего дня.

"Удалось провести откровенный разговор не только о нашей общей истории, но и о нашем настоящем. В выступлениях чувствовалась боль от того, что, к сожалению, потенциал двусторонних отношений далеко не реализован, что в болгарских СМИ сегодня нет возможности полноценно отразить отношение болгарских граждан к России. Нам предстоит много работы, чтобы добиться возможности говорить правду, - рассказала Тодорова в интервью ТАСС. - Закон в журналистике должен быть один - правда, правда и еще раз правда. И этого надо добиваться всему нашему журналистскому сообществу".

Тодорова сообщила, что достигнута договоренность с Союзом журналистов России о создании совместного интернет-портала, на котором будет публиковаться информация и о России, и о Болгарии, причем он будет работать на двух языках.

"Нам необходимо иметь возможность делиться и новостями, и своими мыслями, публиковать важную, интересную, а главное, откровенную информацию. К сожалению, в большинстве болгарских СМИ, которые находятся в частных руках, откровенные материалы опубликовать практически невозможно", - отметила президент СБЖ.

В представительном форуме, организованном Союзом болгарских журналистов и фондом "Русский мир", приняла участие делегация Союза журналистов России во главе с Владимиром Соловьевым, болгарские журналисты, историки, политики и общественные деятели. Работа конференции проходила на площадке Российского культурно-информационного центра в Софии.