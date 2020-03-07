В Австрии больницы скорой помощи отменяют плановые операции из-за нехватки масок

ВЕНА, 7 марта. /ТАСС/. Больницы скорой медицинской помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев Австрии (AUVA) отменяют плановые операции из-за нехватки медицинских масок, стерильных перчаток и дезинфицирующих средств из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в пятницу Австрийское агентство печати со ссылкой на фонд AUVA, который является оператором восьми крупнейших больниц скорой помощи и обслуживает 4,5 млн человек в Австрии.

"Больницы скорой помощи Фонда всеобщего страхования от несчастных случаев специализируются на обслуживании тяжело пострадавших людей. Для фонда очень важно оказывать помощь пациентам наилучшим образом. Чтобы гарантировать обеспечение необходимыми материалами в среднесрочной перспективе, мы ограничиваем количество плановых операций до дальнейшего уведомления", - говорится в заявлении фонда.

В фонде добавили, что в приоритете останется обслуживание только пострадавших при несчастных случаях. Эта мера вызвана тем, что из-за постоянного увеличения случаев заражения коронавирусом и случаев подозрения на заражение в больницах ощущается нехватка защитных масок, стерильных перчаток и средств дезинфекции. Эти медицинские материалы поставлялись в основном из Китая, который прекратил экспортные поставки из-за собственных потребностей, отметили в Минздраве Австрии.

В Австрии число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло в пятницу 55. На наличие вируса были проверены 4 тыс. человек, более 300 были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися. Смертельных случаев пока не зарегистрировано. Жидкие дезинфицирующие средства и медицинские маски стали дефицитом в торговых точках и аптеках Австрии из-за высокого спроса.