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Распространение коронавируса нового типа

Власти Петербурга усилят меры безопасности из-за случая заражения новым коронавирусом

Кроме того, в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где проживал заболевший, введены обсервационные меры и осуществляется медицинское наблюдение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 март. /ТАСС/. Власти Петербурга усилят меры безопасности в связи с подтвержденным в городе случаем заражения новым коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга в пятницу.

Ранее в Петербурге выявили случай новой коронавирусной инфекции у иностранного студента, прибывшего из Италии.

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"По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга, меры безопасности должны быть усилены с учетом того, что в Петербурге подтвержден один случай заболевания... По постановлению Главного государственного санитарного врача РФ на единый номер 112 рекомендовано обращаться всем, кто прибывает в Санкт-Петербург из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания", - говорится в сообщении.

Прибывшим необходимо поставить в известность о своем путешествии и оставить координаты. "Это также поможет обеспечить меры безопасности по возможному распространению заболевания", - цитирует пресс-служба руководителя управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталию Башкетову. В случае повышенной температуры специалисты Роспотребнадзора просят не приходить в поликлинику, а вызывать врача на дом.

Башкетова отметила также, что в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова, где проживал заболевший, введены обсервационные меры и осуществляется медицинское наблюдение. Состояние самого заболевшего, который является гражданином Италии, удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. В отношении контактировавших с ним лиц проводится диагностические мероприятия.

Ректор Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова Сергей Сайганов сообщил, что со студентами взаимодействуют 32 специалиста, обеспеченные всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

В свою очередь начальник отдела здравоохранения администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Василий Сажнов сообщил, что при действующем в общежитии режиме все медицинские манипуляции, в том числе забор анализов, могут проводиться только внутри обсервационной зоны. Особый режим введен на 14 дней.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургРаспространение коронавируса нового типа
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