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Распространение коронавируса нового типа
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Заражение коронавирусом подтвердилось у 21 человека на лайнере Grand Princess

Инфицированы 19 членов экипажа и два пассажира, рассказал вице-президент США Майкл Пенс
Описание
© EPA-EFE/CALIFORNIA NATIONAL GUARD

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом по результатам проведенных анализов подтверждено у 21 пассажира и члена экипажа круизного лайнера Grand Princess, на борту которого находятся в том числе четверо граждан России. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

"Среди тех, кто был протестирован... у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 тест дал отрицательный результат, результаты еще одного теста оказались неопределенными", - сказал он. Пенс уточнил, что инфицированы 19 членов экипажа и два пассажира. Лайнер в настоящее время находится у берегов штата Калифорния.

Теги
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