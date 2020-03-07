Заражение коронавирусом подтвердилось у 21 человека на лайнере Grand Princess

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом по результатам проведенных анализов подтверждено у 21 пассажира и члена экипажа круизного лайнера Grand Princess, на борту которого находятся в том числе четверо граждан России. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

"Среди тех, кто был протестирован... у 21 человека на борту судна тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 тест дал отрицательный результат, результаты еще одного теста оказались неопределенными", - сказал он. Пенс уточнил, что инфицированы 19 членов экипажа и два пассажира. Лайнер в настоящее время находится у берегов штата Калифорния.