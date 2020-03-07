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Распространение коронавируса нового типа

Коронавирус выявлен вблизи космодрома Куру

Персонал Arianespace покинул комплекс

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Персонал компании Arianespace, которая является оператором космодрома Куру во Французской Гвиане, практически в полном составе покинул космодром из-за выявленных случаев заражения коронавирусом в соседнем населенном пункте. Об этом сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"Персонал французской компании Arianespace почти в полном составе покинул расположение космодрома Куру в связи с выявленными в соседнем населенном пункте случаями заражения коронавирусом среди туристов из Азии", - сказал собеседник агентства. Другой источник подтвердил ТАСС информацию и уточнил, что "российский боевой расчет - около 300 человек - планирует вернуться в РФ в понедельник, предварительно завершив операции по переносу пуска "Союза-СТ" с эмиратским спутником Falcon Eye 2".

Первый собеседник агентства добавил, что в связи с выявленными фактами заражения представители Arianespace не встречались с российскими специалистами по ситуации с переносом запуска ракеты "Союз-СТ", а "ограничились только письмом с решением о переносе старта ракеты".

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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