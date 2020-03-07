{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Исландия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти в данный момент не вводят запрет на проведение массовых мероприятий

ХЕЛЬСИНКИ, 7 марта. /ТАСС/. Власти Исландии приняли решение ввести в стране чрезвычайное положение из-за роста числа заразившихся новым коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Норвежское телеграфное бюро.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Оно отмечает, что данное решение пока серьезно не отразится на жизни граждан, но в различных учреждениях будут действовать более жесткие правила по предотвращению заражения, в том числе правила гигиены. Власти в данный момент не вводят запрет на проведение массовых мероприятий, однако не исключают, что к этой мере, возможно, вскоре придется прибегнуть.

В пятницу в стране было выявлено шесть новых случаев заражения, при этом, по данным властей, двое заразились уже в Исландии, хотя до этого заражение происходило только во время поездок за рубеж - в Италию и Австрию.

Общее число случаев достигло уже 43. При этом состояние всех зараженных медики оценивают как нормальное.

Теги
ИсландияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Хайнань ввел 14-дневный карантин для прибывающих из Италии, Ирана, Южной Кореи и Японии
Все приезжающие из этих стран будут помещены в зоны коллективного карантинного контроля под наблюдение медиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС