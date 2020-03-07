Исландия вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Оно отмечает, что данное решение пока серьезно не отразится на жизни граждан, но в различных учреждениях будут действовать более жесткие правила по предотвращению заражения, в том числе правила гигиены. Власти в данный момент не вводят запрет на проведение массовых мероприятий, однако не исключают, что к этой мере, возможно, вскоре придется прибегнуть.

В пятницу в стране было выявлено шесть новых случаев заражения, при этом, по данным властей, двое заразились уже в Исландии, хотя до этого заражение происходило только во время поездок за рубеж - в Италию и Австрию.

Общее число случаев достигло уже 43. При этом состояние всех зараженных медики оценивают как нормальное.