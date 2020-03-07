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Распространение коронавируса нового типа

CNN: пассажиров Grand Princess застигли врасплох сообщением о заразившихся коронавирусом

Пассажиры судна узнали об инфицированных только после трансляции по телевидению брифинга вице-президента США Майкла Пенса

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Пассажиры круизного судна Grand Princess узнали о том, что у 21 человека на борту выявлен новый коронавирус только после трансляции по телевидению брифинга вице-президента США Майкла Пенса в Белом доме. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

По ее информации, капитан судна по громкоговорителю принес извинения пассажирам за то, что их не поставили раньше в известность о заболевании 19 членов экипажа и двух пассажиров. "Вы, возможно, слышали об этом в новостях, мы приносим извинения, но нас не уведомили заранее о предстоящем заявлении федерального правительства США", - приводит телекомпания слова капитана. "Мы предпочли бы первыми сообщить вам об этом. Лицам (у которых выявлен коронавирус - прим. ТАСС) сообщат результаты анализов так скоро, насколько возможно", - обещал он.

По данным компании-оператора, на борту судна находятся 3533 человека: 2422 пассажира и 1111 членов экипажа. По словам Пенса, анализы были взяты у 46 человек: у 21 тест на коронавирус дал положительный результат, у 24 - отрицательный, результаты еще одного теста оказались неопределенными.

Ранее американские СМИ сообщили, что команде лайнера Grand Princess, следовавшего по маршруту Хило (штат Гавайи) - Энсенада (Мексика), было приказано вернуться в порт Сан-Франциско (штат Калифорния). Такое решение было принято из-за того, что один из пассажиров, находившихся на борту Grand Princess с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, умер из-за болезни, вызванной новым коронавирусом. На борту лайнера находятся в том числе четверо граждан России, все они являются членами экипажа.

Теги
СШАПенс, Майкл (Майк)Распространение коронавируса нового типа
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