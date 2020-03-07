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СМИ: Роналдиньо арестовали в Парагвае по делу об использовании фальшивого паспорта

Экс-футболист вместе со своим братом Роберто находятся в спецприемнике парагвайской национальной полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 марта. /ТАСС/. Правоохранительные органы Парагвая в пятницу поместили экс-футболиста сборной Бразилии Роналдиньо под административный арест в рамках расследования дела о его въезде на территорию республики по подложным документам. Об этом сообщила газета ABC Color.

Как уточняет издание, Роналдиньо вместе со своим братом и агентом Роберто находятся в спецприемнике парагвайской национальной полиции, куда их доставили из гостиницы по требованию прокуратуры. Ранее следователи ходатайствовали об освобождении братьев и снятия с них обвинений, что позволило бы им покинуть Парагвай, напоминает газета. Однако суд не стал прекращать расследование в отношении бразильцев и оставил решение вопроса об их освобождении на усмотрение генпрокурора Сандры Киньонес, которая в итоге отменила оправдательное заключение своих подчиненных и потребовала сохранить за Роналдиньо и его братом статус подследственных, распорядившись об их аресте.

В среду вечером в номере гостиницы, где остановился бразилец, прошел обыск, в ходе которого парагвайские правоохранители обнаружили поддельные паспорта на имя Роналдиньо и его старшего брата Роберто. Оба были задержаны.

Ранее Роналдиньо на родине лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Кроме того, футболисту назначен штраф в размере 8,5 млн реалов (более $2,2 млн по курсу на момент наложения штрафа) за нарушение требований природоохранного законодательства при строительстве пирса на берегу озера, где расположен дом его семьи.

Теги
БразилияПарагвай
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