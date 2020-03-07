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Распространение коронавируса нового типа

Facebook запретит рекламу медицинских масок для пресечения их спекулятивной продажи

Необходимые меры для обеспечения запрета будут приняты в ближайшие дни

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. Компания Facebook вводит запрет на рекламу медицинских масок в одноименной социальной сети, чтобы пресечь попытки нажиться за счет роста спроса на этот товар в условиях распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщил в пятницу в своем Twitter руководитель отдела менеджмента продукции Facebook Роб Летерн.

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"Мы запрещаем рекламу и размещение списков предлагаемых к продаже медицинских масок. Мы тщательно отслеживаем COVID-19 (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС) и будем вносить необходимые обновления в свои правила, если заметим, что люди пытаются воспользоваться в своих целях чрезвычайным положением в области общественного здравоохранения", - написал Летерн. По его словам, необходимые меры для обеспечения запрета будут приняты в ближайшие дни.

В середине февраля представители более десяти американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon и Google, обсудили с представителями ВОЗ меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Консультации прошли в городе Менло-Парк (штат Калифорния). Больше всего времени на встрече уделялось обсуждению мер, необходимых для того, чтобы прекратить распространение данных о коронавирусе, которые не соответствуют действительности.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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