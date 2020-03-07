Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Крым в 2019 году принял более 7,7 тыс. переселенцев из Украины, что почти на 17% больше, чем годом ранее. Такие предварительные данные миграционной статистики привели ТАСС в Крымстате.

По данным ведомства, если в 2018 году на полуостров переселились 6 тыс. 622 гражданина соседнего государства, то в 2019 году - 7 тыс. 734 человека. При этом доля мигрировавших украинцев составляет почти 80% от общего числа переехавших на постоянное место жительства на полуостров граждан стран СНГ. "Число прибывших из стран СНГ - 9674", - сказали в Крымстате.

В то же время сократилось число украинцев, покинувших Крым. Если в 2018 году, по предварительным подсчетам Крымстата, их было 4 тыс. 600 человек, то в прошлом году - 3 тыс. 922 человека.

Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.