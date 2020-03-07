В Китае сообщили, что могут упростить систему получения иностранцами вида на жительство

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Власти Китая могут в ближайшее время упростить систему получения постоянного вида на жительство иностранными гражданами. Об этом сообщило в субботу Министерство юстиции КНР.

"Благодаря такой мере Китай в целях продвижения государственного строительства сможет привлечь талантливые и профессиональные кадры из-за рубежа, а также иностранный капитал, - говорится в уведомлении, опубликованном на сайте ведомства. - Нашей стране необходимо на основе уже существующей системы установить [новые] правила бессрочного проживания иностранцев на территории КНР".

В нем также отмечается, что пока такая идея находится на стадии рассмотрения. В связи с этим компетентные органы государственной власти проводят опрос общественного мнения среди жителей, чтобы учесть их пожелания. Согласно заявлению, в ходе проработки подобной инициативы правительство также планирует усовершенствовать систему миграционного контроля.

По существующим правилам, получить право на постоянное проживание в Китае могут лишь немногие иностранцы четырех категорий. К первой относятся лица, вложившие в китайскую экономику от $500 тыс. до $2 млн, а также в течение трех лет зарекомендовавшие себя как надежные инвесторы и налогоплательщики.

Далее следуют те, кто проживают в стране не менее трех лет и уже четыре года занимают руководящие должности в крупных компаниях. К ним же приравниваются ценные научные сотрудники ведущих вузов. Кроме того, такая привилегия предоставляется лицам, имеющим большие заслуги перед КНР и, наконец, тем, кто материально обеспечен и в течение минимум пяти лет состоит в браке с гражданином Китая, проживая в стране не менее девяти месяцев в год.

По официальной статистике, с 2004 по начало 2019 года вид на жительство в КНР получили только 15,7 тыс. иностранцев, из них 65% - лица, женатые либо вышедшие замуж за китайских граждан.