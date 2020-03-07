Старинную Вологодскую усадьбу Спасское-Куркино восстановят и включат в турмашрут

ВОЛОГДА, 7 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Усадьба Спасское-Куркино в Вологодском районе Вологодской области, архитектурный ансамбль XVIII-XIX веков, будет восстановлен и войдет в один из туристических маршрутов региона, рассказал ТАСС глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Усадьба Спасское-Куркино принадлежала помещикам Резановым-Андреевым и была одной из красивейших в этих местах. К роду Резановых-Андреевых относятся Александр Суворов и Михаил Кутузов, Иван Тургенев, патриарх Московский и всея Руси Алексий II. После революции 1917 года в усадьбе располагались конторы сельхозпредприятий, потом территория пустовала, без должного ухода строения и парк пришли в упадок. На данный момент усадьба находится в собственности администрации Вологодского района и активно восстанавливается.

"В этом году удалось получить президентский грант в 3,048 млн рублей. Всего на приведение этого объекта в порядок в последние два года из разных источников получено более 11 млн рублей", - сказал глава муниципалитета.

Районная администрация стала работать над концепцией развития территории с 2016 года. По их подсчетам, на полное восстановление требуется около 100 млн рублей, найти меценатов с такой суммой не удалось, поэтому выработали поэтапную стратегию, рассказал глава района. Первый грант был направлен в 2018 году на приведение в порядок парка, каскада прудов, дорожек усадьбы - парк является особо охраняемой природной территорией. Второй грант был потрачен на ремонтно-восстановительные работы в главном доме усадьбы. "Проведена газификация: установлены газовые котлы, полностью заменена система отопления на современные пластиковые трубы, биметаллические радиаторы. Сейчас будет запущено тепло, и усадьба начнет жить", - рассказал Жестянников.

Еще один, региональный грант при софинансировании из муниципального бюджета направили на восстановление кровли и чердачного помещения главного дома. Одновременно с этим сделали свечную мастерскую и отремонтировали большой зал, где теперь проводятся мероприятия. "Там проходят балы, исторические реконструкции, ее посещают школьники и студенты. Наша идея - создать туристический маршрут с электронным аудиогидом, с приложениями к смартфонам. Усадьба будет включена в турмаршрут выходного дня на четыре-пять часов Кубенское - Кулемесово - Куркино. Прорабатываем с местными предпринимателями возможность организации кухни, рядом ведь озеро Кубенское с рыбой. Презентацию маршрута планируем в середине этого года", - сообщил глава муниципалитета.

Защитить от сырости и вандалов

Как рассказал ТАСС хранитель усадьбы, местный активист Николай Сайкин, нынешний президентский грант будет направлен на восстановление фундамента. "За десятилетия земельный слой значительно вырос, кирпичная кладка лежит прямо на фундаменте, нет никакой прослойки, гидроизоляции, которую делают по современным технологиям. Сейчас мы не только откопаем землю от кирпичной кладки, но и сделаем гидроизоляцию - через определенное расстояние будут делаться проколы по нижнему кирпичу на границе с фундаментом и заполняться специальным раствором. Он заполнит все поры и после высыхания послужит хорошей гидроизоляцией. По всему периметру здания сделаем отмостку, полностью освободим кирпич от земли, чтобы он "дышал", - рассказал хранитель усадьбы.

На оставшиеся средства гранта организуют видеонаблюдение для борьбы с вандалами - на территории периодически бьют стекла и мусорят. Совместно с фондом "Внимание" по сохранению исторического наследия хранитель намерен собрать средства на покраску фасадов главного дома, в прошлый раз эти работы проводились в 1980-е годы. Только на краску необходимо около 2 млн рублей. Выкрасят столько, сколько удастся собрать денег, отметил хранитель.

По его словам, в последние годы сложилась крепкая команда в деле восстановления объекта. Активно помогает собственник - администрация района и глава муниципалитета, Союз архитекторов Вологодской области, откликаются волонтеры.

"Строительный мусор мы вместе с волонтерами убрали. Несколько лет только переносили архивы - это вся бухгалтерия, профсоюзная документация организаций, которые здесь располагались. На чердаке скопилось огромное количество птичьего помета, местами до 50 сантиметров, выгребаем и это. Мы очень рады, что реконструкция продолжается. Сейчас завершены работы по кровле. Очень ждем запуск газа, который должен был появиться еще 15 декабря прошлого года, но из-за бюрократических проволочек его до сих пор нет", - рассказал Сайкин.

Костюмированные балы

В 2019 году усадьбу посетили более 2,5 тыс. гостей, в основном вологжане. Несколько раз в год приезжает внук последних владельцев усадьбы Анатолий Андреев и его дочь Светлана Андреева с друзьями из Франции, рассказал хранитель.

Летом этого года, в третий раз в Спасском-Куркине намерены устроить фестиваль дворянской культуры. В прошлом году он прошел очень масштабно и привлек большое число гостей. Вологодский коллектив "Академия балов" провел реконструкцию приезда императора Александра I в Вологду. В главном доме открыли выставки расписного фарфора, который привезла с собой из Франции правнучка последних владельцев усадьбы, представили редкие книги. В парке устроили русские народные игры для детей и организовали солдатскую кухню в память об Отечественной войне 1812 года. В саду с собаками гуляли дамы в исторических костюмах.

Об усадьбе

Усадьба Спасское-Куркино расположена в 20 км от Вологды. Первоначальные ее владельцы - крупные землевладельцы дворяне Резановы - вложили немало сил в обустройство имения, построив возле него в 1818 году каменную церковь Спаса Преображения. После того, как единственная наследница Резановых вышла замуж за дворянина Андреева, усадьба перешла во владение рода Андреевых.

Территория когда-то включала в себя выстроенный из камня и лиственницы господский дом, каменный флигель, крытую песочницу для игр детей во время дождя, деревянный музыкальный павильон, а также огромный парк, высаженный в форме двуглавого орла, с березовыми и липовыми аллеями, кружалами и беседками, оранжереей, каскадом прудов с островками, купальней и многочисленными хозяйственными постройками.

До наших времен сохранились особняк, флигель, музыкальный павильон, парк и каскад из четырех рукотворных прудов. Близ последнего пруда расположен так называемый "оленник" - лес, где разводили оленей. Главное строение усадьбы - двухэтажный особняк площадью 1200 кв. м - когда-то славился изящными интерьерами.

В настоящее время имущество, мебель, посуда, утварь и личные вещи дворян хранятся в фондах Вологодского музея-заповедника, а большая часть дворянской библиотеки - в отделе редкой книги Вологодской областной универсальной научной библиотеки. Одна из легенд об усадьбе рассказывает о наличии подземного хода, который до сих пор не отыскали. В 2006 году парк и несколько зданий получили статус объекта культурного наследия регионального значения, в 2008 году парк был объявлен особо охраняемой природной территорией. Его особенность - трехствольные липы и березы причудливой формы.