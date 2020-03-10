Спутники, дроны, инспекции. Кто и как контролирует строительство космодрома Восточный

Эшелоны пришли на Восточный
Технику для увеличения темпов строительства стартового космического ракетного комплекса "Ангара" отправили на космодром в мае 2019 года. Тогда гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал на своей странице в Twitter соответствующий пост с подписью "Эшелоны идут на Восточный". Уже через несколько дней глава госкорпорации сообщил, что строительные работы стартовали. Разработку котлована для стартового комплекса "Ангары" строители начали в июне того же года.
Всего при создании стартового комплекса построят 39 групп объектов. Сейчас работы идут по девяти группам, а это 24 сооружения: рабочие армируют и бетонируют фундаменты, стены и перекрытия. "По девяти сооружениям работы осуществляются с опережением. Так, строительство командного пункта, коммуникационных каналов и насосной станции идет с опережением графика на полтора месяца, резервуаров воды — на три месяца", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.
Заранее закончили и подготовку фундаментов технологического блока под емкости для хранения сжиженных азота и кислорода, которые используются в качестве компонентов ракетного топлива. Емкости уже смонтированы в проектное положение.
Основной объект стартового комплекса — стартовый стол (ГП-1), откуда ракеты "Ангара" выведут на орбиту сначала спутники, а затем и корабль "Орел". Сейчас разработка котлована под стартовый стол близится к концу — работы выполнены более чем на 90%. Параллельно идет поэтапное бетонирование — в сумме по трем блокам стартового стола залито более 1,5 тыс. куб. метров бетона.
Строительно-монтажные работы по всему стартовому комплексу планируют завершить 30 декабря 2022 года.
На экспертизу
На космодроме функционируют стартовый и технический комплексы для средних ракет серии "Союз-2". Используя построенную в объеме "пускового минимума" инфраструктуру, с Восточного уже осуществили пять успешных пусков. В 2020 году в планах Роскосмоса запустить еще четыре ракеты с этого космодрома.
Однако часть объектов первой очереди еще не достроена, а к части есть замечания.
На сегодняшний день "по трем объектам первой очереди — стартовому комплексу, техническому комплексу и водозаборным сооружениям — строительство завершается силами подведомственной организации АО "ЦЭНКИ" за счет средств госкорпорации”, — сообщили в Роскосмосе, добавив, что строительство должны завершить к 31 марта.
Параллельно специалисты обследуют остальные объекты, работы по которым не закончены или выполнены прежним генподрядчиком некачественно. "По результатам обследования будут определены остаточные и дефектные объемы работ, сформирована сметная документация для представления на государственную экспертизу, результаты которой планируется получить до 30 апреля 2020 года", — пояснили в Роскосмосе. Все строительные работы по объектам первой очереди должны завершиться до конца 2021 года.
Также в рамках первой очереди должны были построить семь жилых домов. В декабре 2019 года на пресс-конференции Дмитрий Рогозин отметил, что их очень важно достроить, поскольку госкорпорация не хочет больше "работать приезжающими и уезжающими боевыми расчетами". Нужны люди, которые будут иметь на Восточном не только работу, но и постоянное жилье.
Мониторы Рогозина
Работы по стартовому комплексу "Ангары" ведет по контракту с Роскосмосом новый генподрядчик — компания ПСО "Казань". Сейчас в работах задействованы более 1300 человек и около 150 единиц техники. Летом по мере расширения фронта работ число строителей будет увеличено до 4,5 тыс. человек.
Тем не менее строительство движется круглый год вне зависимости от погоды. Когда в июле шли ливни, техника продолжала рыть котлованы. Зимой место работ накрыли 90-метровым шатром, чтобы продолжить бетонирование, потому что в этом регионе температура может опускаться до минус 45 градусов.
Рогозин каждый месяц лично приезжает с инспекцией на строящийся космодром. Проверить, как идет строительство Восточного, приезжал и Владимир Путин.
Кроме того, контроль строительных работ на Восточном ведется при помощи спутников. После поступления данных "информация математически обрабатывается и маркеры показывают любые изменения: в объеме работ, количестве техники и даже людей", — доложил Рогозин президенту в ноябре 2019-го.
Дополнительно строящиеся объекты снимают с воздуха при помощи беспилотников. По словам главы Роскосмоса, постоянный онлайн-видеомониторинг и спутниковое отслеживание вместе позволяют обеспечивать "объективный контроль".
Как рассказал руководитель Службы внутреннего аудита корпорации Артем Мельников в интервью "Комсомольской правде", в кабинете у Рогозина стоят мониторы, с которых в режиме реального времени можно наблюдать за тем, что происходит на стройке.
Лунное будущее
В настоящий момент все пилотируемые и большая часть гражданских пусков российских ракет производится с космодрома Байконур, расположенного в Казахстане. Аренда Байконура Россией продлится до 2050 года.
Космодром Восточный находится в Амурской области, и это — первый российский космодром гражданского назначения.
В будущем, после строительства соответствующей наземно-космической инфраструктуры, именно с Восточного будут проходить пуски сверхтяжелой ракеты "Енисей", которую планируют использовать в том числе для лунных миссий с высадкой космонавтов на поверхность. Впервые с Восточного их должны запустить в 2028 году, а подготовительные работы по созданию стартового комплекса и обеспечивающей инфраструктуры для него начнутся в 2022 году.
Екатерина Москвич