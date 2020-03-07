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Распространение коронавируса нового типа

В Китае 78 млн трудовых мигрантов вернулись к работе после спада вспышки коронавируса

В Министерстве трудовых ресурсов и социального обеспечения страны сообщили, что это примерно 60% тех, кто в период выходных по случаю Нового года по лунному календарю отправился к себе на малую родину

ПЕКИН, 7 марта. /ТАСС/. Свыше 78 млн сезонных рабочих вернулись к работе в Китае после спада вспышки нового коронавируса. Об этом сообщил в субботу глава департамента по делам трудовых мигрантов Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Шан Цзяньхуа.

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"Согласно данным, поступившим из всех регионов нашей страны, к работе вернулись уже 78 млн трудовых мигрантов. На них приходится примерно 60% от рабочих, которые в период выходных по случаю Нового года по лунному календарю (с 24 января по 2 февраля) отправились к себе на малую родину", - рассказал он на пресс-конференции.

По словам чиновника, всего в Китае насчитывается 290 млн сезонных рабочих, из них примерно 58% трудятся за пределами своего родного региона. Как уточнил заместитель главы департамента транспортного обеспечения Министерства транспорта КНР Цай Туаньцзе, в начале апреля большинство трудовых мигрантов в стране вернутся к работе.

Ситуация по стране постепенно улучшается. В Тибетском автономном районе и провинции Цинхай уже много дней совсем нет заболевших, количество инфицированных в больницах 27 из 31 региона колеблется от двух до 100 человек. В Пекине насчитывается 115 заразившихся, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 66, на Хайнане осталось всего четыре заболевших.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию, однако на КНР пока приходится основная масса заболевших - 80,6 тыс. человек, из них 55,4 тыс. выздоровели, свыше 3 тыс. скончались. Множество инфицированных зарегистрировано в Республике Корея, Иране, Италии и Японии, всего же число заразившихся за пределами Китая превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.

 

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