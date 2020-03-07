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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: депутат иранского парламента умерла от коронавируса

По данным агентства IRNA, Фатеме Рахбар умерла в одной из больниц Тегерана

ТЕГЕРАН, 7 марта. /ТАСС/. Депутат Меджлиса (парламента) Ирана Фатеме Рахбар в субботу умерла от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает агентство IRNA.

По его данным, депутат умерла в одной из больниц Тегерана.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 17 тыс., более 300 человек умерли.

 

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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